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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УСТАНОВИЛИ ЦЕНУ НА ГАЗ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
17:29 19.04.2022
Беларусь и Россия установили твердую цену на газ до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, общаясь с журналистами в Екатеринбурге.
По его словам, дальше страны будут работать в рамках Союзного государства, дорожных карт, которые были подписаны в конце 2021 года.
"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. Внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ установлена твердая до конца года", - сказал Юрий Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства Беларуси.
"В первом полугодии нам также необходимо отработать механизм формирования цены с 2023 года в рамках Союзного государства. На сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - подчеркнул вице-премьер.
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