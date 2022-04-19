Беларусь и Россия установили твердую цену на газ до конца 2022 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, общаясь с журналистами в Екатеринбурге.

По его словам, дальше страны будут работать в рамках Союзного государства, дорожных карт, которые были подписаны в конце 2021 года.

"У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. Внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования - мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ установлена твердая до конца года", - сказал Юрий Назаров, которого цитирует пресс-служба правительства Беларуси.

"В первом полугодии нам также необходимо отработать механизм формирования цены с 2023 года в рамках Союзного государства. На сегодня у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - подчеркнул вице-премьер.