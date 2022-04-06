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09:51 07.04.2022
В рамках визита российской делегации в Беларусь 6 апреля 2022 года состоялась встреча заместителя министра экономики Алеси Абраменко с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на встрече Алеся Абраменко обозначила ключевые направления торгово-экономического сотрудничества двух стран в текущих условиях.
«Прежде всего, это наращивание поставок белорусской продукции в Россию. Перспективные для бизнеса ниши открываются благодаря уходу ряда иностранных компаний с наших рынков. И, конечно, необходимо в полной мере задействовать потенциал Союзных программ», – подчеркнула Алеся Абраменко.
По итогам переговоров достигнута договоренность о том, что такие встречи будут регулярными. Ближайшая встреча намечена на 8 апреля в режиме видеоконференции.
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