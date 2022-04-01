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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МИНПРОМЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
10:33 04.04.2022
Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали меморандум о взаимопонимании в области развития микроэлектронных технологий. Такая информация размещена на сайте Минпрома.
Председательствовали на переговорах министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Во встрече также приняли участие руководители крупных белорусских промышленных предприятий — БЕЛАЗ, МТЗ, МАЗ и ММЗ.
Основной повесткой дня стало подведение промежуточных итогов реализации союзной программы в вопросах промышленности. Стороны отметили правильность и верность намеченных планов по ее реализации, а также успешное выполнение первых этапов.
Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся отдельных предприятий Союзного государства, и определены направления по их успешному решению.
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