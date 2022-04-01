Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали меморандум о взаимопонимании в области развития микроэлектронных технологий. Такая информация размещена на сайте Минпрома.

Председательствовали на переговорах министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Во встрече также приняли участие руководители крупных белорусских промышленных предприятий — БЕЛАЗ, МТЗ, МАЗ и ММЗ.

Основной повесткой дня стало подведение промежуточных итогов реализации союзной программы в вопросах промышленности. Стороны отметили правильность и верность намеченных планов по ее реализации, а также успешное выполнение первых этапов.

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся отдельных предприятий Союзного государства, и определены направления по их успешному решению.