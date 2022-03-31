Министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью журналу «Экономика Беларуси» рассказал о ходе реализации программы по формированию общего рынка природного газа.

Он отметил, что на уровне министров энергетики согласован детальный план, в котором прописаны как основные мероприятия по реализации программы, так и промежуточные шаги, и сроки на пути к созданию объединенного рынка газа.

«Данную работу можно разделить на три блока. Первые два – это формирование ценовых условий поставки природного газа в Республику Беларусь на текущий и следующий за ним годы. Эта работа уже частично выполнена. Подготовлен и подписан пакет документов, включая межправительственное соглашение, на основе которых определена цена на импортируемый газ на 2022 год. Сейчас с российским коллегами отрабатываются документы по 2023 году», - рассказал Виктор Каранкевич, слова которого приводятся в Telegram-канале Министерства энергетики.

Третий блок касается непосредственно создания правовой основы объединенного газового рынка, и в этой части основная задача на текущий год − это подготовка и согласование принципов функционирования и регулирования объединенного рынка газа.

«В этих целях создана белорусско-российская рабочая группа, эксперты уже активно задействованы в этом процессе. Далее согласованные принципы будут формализованы в проект Дополнения к Союзной программе по газу, которое должно быть подписано сторонами к концу следующего года», - добавил Виктор Каранкевич.

Все этапы реализации программы по газу нацелены на сближение условий хозяйствования для субъектов газовой сферы Беларуси и России.