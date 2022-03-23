Власти Беларуси и России планируют отменить плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.

«Стороны поручили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству связи и информатизации Республики Беларусь совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года», - говорится в сообщении.