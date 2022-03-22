Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики

«Актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики обсуждены на переговорах заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, которые прошли в формате видеоконференции», - говорится в сообщении.

В частности, на состоявшихся 22 марта переговорах стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии.

Особое внимание уделено ходу подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и правил его функционирования.

Как отметил Денис Мороз, большинство вопросов по проекту договора согласованы.

«Документ находится на финишном этапе подготовки к подписанию», - констатировал он.

Во время переговоров стороны также обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах между субъектами хозяйствования электроэнергетической сферы.