|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ЗАВЕРШАЮТ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ДОГОВОРА ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
16:45 22.03.2022
Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики
«Актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики обсуждены на переговорах заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, которые прошли в формате видеоконференции», - говорится в сообщении.
В частности, на состоявшихся 22 марта переговорах стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии.
Особое внимание уделено ходу подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и правил его функционирования.
Как отметил Денис Мороз, большинство вопросов по проекту договора согласованы.
«Документ находится на финишном этапе подготовки к подписанию», - констатировал он.
Во время переговоров стороны также обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах между субъектами хозяйствования электроэнергетической сферы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
Курсы в банках
на 22.03.2022
Конвертация в банках
на 22.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте