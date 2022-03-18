Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудили по телефону меры по противодействию западным санкциям.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий, в рамках принимаемых контрсанкций.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка.

Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС.

Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки. Заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы.

Роман Головченко и Михаил Мишустин подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства.