|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РОССИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕЩАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТАВКУ В БЕЛАРУСЬ ВСЕХ ПРОДТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА
09:28 21.03.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудили по телефону меры по противодействию западным санкциям.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий, в рамках принимаемых контрсанкций.
Кроме того, достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка.
Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС.
Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки. Заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы.
Роман Головченко и Михаил Мишустин подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
Курсы в банках
на 21.03.2022
Конвертация в банках
на 21.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте