ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


РОССИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕЩАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТАВКУ В БЕЛАРУСЬ ВСЕХ ПРОДТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА


09:28 21.03.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудили по телефону меры по противодействию западным санкциям.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий, в рамках принимаемых контрсанкций.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка.

Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС.

Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки. Заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы.

Роман Головченко и Михаил Мишустин подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
валюта курс
EUR 3.5969
USD 3.2519
RUB 3.1436
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5969 -0.0491
USD 3.2519 -0.0457
RUB 3.1436 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.6300
USD 3.2200 3.2950
RUB 2.0000 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1080
EUR/RUB 108.5000 179.0000
USD/RUB 100.0000 165.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте