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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ ПЦР БОЛЬШЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ – МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ
11:53 18.03.2022
Для пресечения границы с Россией ПЦР больше не требуется. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси со ссылкой на слова министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.
"Граница с Россией открыта по эпидемиологическим показаниям. Если мы пересекаем ее автомобильным и ж/д транспортом, ПЦР-тесты теперь - не требуются", - сказал он.
При этом, по его мнению, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт.
"Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран", - добавил чиновник.
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