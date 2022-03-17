Для пресечения границы с Россией ПЦР больше не требуется. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава Беларуси со ссылкой на слова министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

"Граница с Россией открыта по эпидемиологическим показаниям. Если мы пересекаем ее автомобильным и ж/д транспортом, ПЦР-тесты теперь - не требуются", - сказал он.

При этом, по его мнению, некоторое время понадобится, чтобы снять ограничения, связанные с требованиями к тестированию, если человек использует авиатранспорт.

"Как мы знаем, Россия готовит свои нормативные документы, чтобы отменить и это требование. Это будет согласованная позиция двух стран", - добавил чиновник.