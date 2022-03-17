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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РОССИЯ С 18 МАРТА СНИМАЕТ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН С БЕЛАРУСЬЮ
14:56 17.03.2022
Россия снимает все ограничения в отношении Беларуси на перемещение граждан. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"С нуля часов по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели в Москве и согласовали с президентом это решение", - сказал Мишустин.
"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран", - добавил он.
По его убеждению, "укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Беларуси.
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