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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ГОЛОВЧЕНКО ПРИЗВАЛ МИШУСТИНА НА ФОНЕ САНКЦИЙ УСКОРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСИ


17:23 14.03.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассчитывает, что Россия ускорит реализацию мер поддержки республике в связи с расширением санкций. Об этом он сказал в понедельник, встречаясь с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В этих условиях надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап", - отметил Головченко, которого цитирует ТАСС.

Он подтвердил готовность реализовать "все договоренности об экономической интеграции в рамках Союзного государства".

"Но в нынешних условиях в связи с изменением обстановки имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились "на потом", - заявил Головченко.

"Это и перенос реструктуризации кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России, это переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая обеспечивала бы стабильную работу белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью, это и наши предложения по фиксации цены на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов", - пояснил Головченко.

Также, продолжил он, Минск предлагает нарастить поставки белорусской машиностроительной продукции на российский рынок, в том числе "через снятие остающихся административных ограничений".

Кроме того, Головченко считает важным "участие [Беларуси] в реализации программ импортозамещения", а также "полноценное участие оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий гособоронзаказа Российской Федерации, снятие административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества".

Головченко заявил, что Беларусь оказалась под ударом западных санкций за "содействие" операции на Украине, и их масштаб иногда превосходит рестрикции против России.

"В последние недели Республика Беларусь оказалась под ударом западных санкций, которые в отношении нас введены с формулировкой "за соучастие или содействие в российской военной операции на Украине". Ряд санкций повторяют введенные в отношении РФ, а ряд превосходят", - сказал Головченко.

По его словам, наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов экономики Белоруссии, то есть это полноценные секторальные санкции в отношении продукции машиностроения, деревообработки, строительных материалов, химии, нефтехимии, табачной отрасли, и этот список достаточно большой.

"Если мы не предпримем никаких мер, то это повлечет разрыв платежного баланса, резкий рост инфляции и падение доходов населения", - сказал премьер-министр. По его словам, Минск работает над переориентацией части экспортной продукции на другие рынки, но при этом возникают вопросы, касающиеся конкурентоспособности продукции.

Кроме того, отметил Головченко, серьезные проблемы испытывает белорусская банковская система, которая "из-за своей компактности попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США", в дополнение к этому введено фактическое эмбарго на поставку западных комплектующих, сырья.
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