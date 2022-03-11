СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 14 МАРТА ПРОВЕДУТ В МОСКВЕ ПЕРЕГОВОРЫ

12:13 14.03.2022 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 марта встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. Согласно информации, на встрече, которая запланирована на 15:00, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов.