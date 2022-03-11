|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 14 МАРТА ПРОВЕДУТ В МОСКВЕ ПЕРЕГОВОРЫ
12:13 14.03.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 марта встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, на встрече, которая запланирована на 15:00, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации интеграционных документов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 14.03.2022
Конвертация в банках
на 14.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте