СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ГАЗА

09:43 02.03.2022 Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и посол нашей страны в РФ Владимир Семашко встретились 1 марта в Москве с министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым. Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси, обсуждены условия двустороннего взаимодействия в рамках реализации союзных программ по формированию общих энергетических рынков. В частности, стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся формирования и регулирования объединенного рынка природного газа, наметили дальнейшие шаги по согласованию общих походов к развитию интеграционных процессов в газовой сфере.