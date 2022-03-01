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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ГАЗА
09:43 02.03.2022
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и посол нашей страны в РФ Владимир Семашко встретились 1 марта в Москве с министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси, обсуждены условия двустороннего взаимодействия в рамках реализации союзных программ по формированию общих энергетических рынков.
В частности, стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся формирования и регулирования объединенного рынка природного газа, наметили дальнейшие шаги по согласованию общих походов к развитию интеграционных процессов в газовой сфере.
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