В Санкт-Петербурге 16 февраля 2022 года состоялась встреча министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и посла нашей страны в Российской Федерации Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, на встрече рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Союзной программы по формированию объединенного рынка газа.

По информации пресс-службы Газпрома, на переговорах стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках российского газа для белорусских потребителей в текущем и будущем годах.

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2022 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.