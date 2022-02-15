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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


РФ И БЕЛАРУСЬ ПРОДВИНУЛИСЬ В СФЕРЕ ПРИЗНАНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ


10:12 16.02.2022

Правительства России и Беларуси завершают согласование проекта соглашения о взаимном признании банковских гарантий при проведении госзакупок. Об этом сообщил во вторник заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин во время международной конференции «Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства».

По его словам, введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним и устранить существующие ограничения. «Завершается согласование проекта соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и муниципальных закупок», - сказал Амарин, которого цитирует ТАСС.

Заместитель госсекретаря сообщил, что в рамках отдельной программы впоследствии будут выработаны общие подходы к гармонизации законодательства в части трудовых отношений, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми. «Постоянный комитет [Союзного государства] участвовал в экспертных консультациях, прошедших ранее, и поддерживает принятие данного проектного документа», - заключил он

По итогам заседания Совета министров Союзного государства 10 сентября было опубликовано совместное заявление премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко, согласно которому страны договорились гармонизировать законодательство в области обеспечения равного доступа к госзаказу и госзакупкам.
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