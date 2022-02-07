ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА ПО МАКРОПОЛИТИКЕ ПОЗВОЛИТ УСИЛИТЬ СИНЕРГИЮ ЭКОНОМИК БЕЛАРУСИ И РОССИИ - МИНЭКОНОМИКИ


14:41 07.02.2022

Реализация Союзной программы по макрополитике позволит усилить синергию экономик Беларуси и России и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность. Об этом заявил 7 февраля 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, рассказывая о цели и задачах Союзной программы по сближению макроэкономической политики, за которую непосредственно отвечают экономические ведомства двух стран.

«Жизнь не стоит на месте: появляются новые вызовы, обостряется конкуренция за инвестора в мире, ожесточаются торговые войны, внедряются элементы «цифры» во все сферы. Поэтому сегодня так важно непрерывно совершенствовать законодательную базу с точки зрения заимствования лучших международных практик регулирования экономических процессов. Следуя этим путем, мы делаем более привлекательными инвестиционный и бизнес-климат в наших странах, повышаем конкурентоспособность юрисдикции. В этом, по сути, и заключается стратегическая цель нашей Союзной программы – придать новый импульс этой работе, синхронизировав ее с нашими коллегами из Российской Федерации, на основе оперативного взаимного обмена опытом и полезным наработками», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул заместитель руководителя министерства, Союзная программа состоит из 4 блоков. Основной из них – внедрение единых подходов к системе стратегического планирования и синхронизация его этапов и процессов. Это, в свою очередь, потребует универсального подхода к формированию статистической информации, предусматривающего сближение методологии и системы нормативно-справочной информации на основе международных стандартов. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства увеличит приоритет залоговых кредиторов, упростит процедуры и привлечет в антикризисное управление профессиональные компании. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства будет заключаться в сближении субъектного состава МСП, регуляторных механизмов, обеспечении возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и др.

«Мы с коллегами из Минэкономразвития России разработали и следуем Плану пошаговых действий по этим направлениям, есть контрольные сроки и ожидаемые результаты. Многое уже сделано. Проведен анализ нормативной правовой базы сторон в области стратегического планирования. Подготовлен ряд документов по вопросам несостоятельности и банкротства. Актуализирован проект декрета №10, обеспечивающий возможность заключения специальных инвестиционных договоров», - сказал чиновник.

По его словам, предстоит напряженно поработать над регуляторикой и в текущем году. Должны быть разработаны и утверждены 2 международных Договора. Требуется также внести ряд изменений в нормативно-правовую базу сторон: в Беларуси подлежат принятию или изменению, как минимум, 6 правовых актов, в России – 3.

«Результатом этой работы должно стать значительное повышение гибкости и эффективности институтов планирования развития, их возможностей предлагать действенные ответы на внешние вызовы и риски. Тем самым, вместе с нашими российскими партнерами мы формируем среду, позволяющую усилить синергию наших экономик и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность», – резюмировал Дмитрий Ярошевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
валюта курс
EUR 2.9563
USD 2.5804
RUB 3.3953
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9356 -0.0207
USD 2.5682 -0.0122
RUB 3.3945 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9380
USD 2.5620 2.5700
RUB 3.3850 3.3970
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1440
EUR/RUB 86.2400 86.7000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте