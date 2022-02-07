Реализация Союзной программы по макрополитике позволит усилить синергию экономик Беларуси и России и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность. Об этом заявил 7 февраля 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, рассказывая о цели и задачах Союзной программы по сближению макроэкономической политики, за которую непосредственно отвечают экономические ведомства двух стран.

«Жизнь не стоит на месте: появляются новые вызовы, обостряется конкуренция за инвестора в мире, ожесточаются торговые войны, внедряются элементы «цифры» во все сферы. Поэтому сегодня так важно непрерывно совершенствовать законодательную базу с точки зрения заимствования лучших международных практик регулирования экономических процессов. Следуя этим путем, мы делаем более привлекательными инвестиционный и бизнес-климат в наших странах, повышаем конкурентоспособность юрисдикции. В этом, по сути, и заключается стратегическая цель нашей Союзной программы – придать новый импульс этой работе, синхронизировав ее с нашими коллегами из Российской Федерации, на основе оперативного взаимного обмена опытом и полезным наработками», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул заместитель руководителя министерства, Союзная программа состоит из 4 блоков. Основной из них – внедрение единых подходов к системе стратегического планирования и синхронизация его этапов и процессов. Это, в свою очередь, потребует универсального подхода к формированию статистической информации, предусматривающего сближение методологии и системы нормативно-справочной информации на основе международных стандартов. Гармонизация систем несостоятельности и банкротства увеличит приоритет залоговых кредиторов, упростит процедуры и привлечет в антикризисное управление профессиональные компании. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства будет заключаться в сближении субъектного состава МСП, регуляторных механизмов, обеспечении возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и др.

«Мы с коллегами из Минэкономразвития России разработали и следуем Плану пошаговых действий по этим направлениям, есть контрольные сроки и ожидаемые результаты. Многое уже сделано. Проведен анализ нормативной правовой базы сторон в области стратегического планирования. Подготовлен ряд документов по вопросам несостоятельности и банкротства. Актуализирован проект декрета №10, обеспечивающий возможность заключения специальных инвестиционных договоров», - сказал чиновник.

По его словам, предстоит напряженно поработать над регуляторикой и в текущем году. Должны быть разработаны и утверждены 2 международных Договора. Требуется также внести ряд изменений в нормативно-правовую базу сторон: в Беларуси подлежат принятию или изменению, как минимум, 6 правовых актов, в России – 3.

«Результатом этой работы должно стать значительное повышение гибкости и эффективности институтов планирования развития, их возможностей предлагать действенные ответы на внешние вызовы и риски. Тем самым, вместе с нашими российскими партнерами мы формируем среду, позволяющую усилить синергию наших экономик и вывести на качественно новый уровень их конкурентоспособность», – резюмировал Дмитрий Ярошевич.