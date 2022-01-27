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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СГ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ НА 2022-2023 ГОДЫ
13:48 27.01.2022
Постоянный Комитет Союзного государства объявляет о приеме заявок на соискание премии СГ в области науки и техники в 2022-2023 конкурсном году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, подготовка и направление документов на соискание премии осуществляется в соответствии с положением и требованиями, предъявляемыми к оформлению и комплектации документов и материалов, прилагаемых к представлениям на соискание премии.
Прием заявок осуществляется с 1 февраля по 1 апреля 2022 года.
Все документы и материалы, оформленные в соответствии с положением и требованиями, принимаются в Государственном комитете по науке и технологиям Беларуси и в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Представления на соискание премии и материалы к ним, оформленные с нарушением положения и требований, не принимаются, а представленные материалы на конкурс – не возвращаются.
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