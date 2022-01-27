Постоянный Комитет Союзного государства объявляет о приеме заявок на соискание премии СГ в области науки и техники в 2022-2023 конкурсном году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, подготовка и направление документов на соискание премии осуществляется в соответствии с положением и требованиями, предъявляемыми к оформлению и комплектации документов и материалов, прилагаемых к представлениям на соискание премии.

Прием заявок осуществляется с 1 февраля по 1 апреля 2022 года.

Все документы и материалы, оформленные в соответствии с положением и требованиями, принимаются в Государственном комитете по науке и технологиям Беларуси и в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Представления на соискание премии и материалы к ним, оформленные с нарушением положения и требований, не принимаются, а представленные материалы на конкурс – не возвращаются.