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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПРОЦЕДУРУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УСКОРИТЬ - ГКНТ


10:46 27.01.2022

В 2022 году планируется ускорить процедуру согласования научно-технических программ Союзного государства. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

«В настоящее время научно-технические программы Союзного государства проходят двойной цикл согласований: сначала на уровне проекта концепции программы, затем – на уровне разработки проекта программы. Поэтому Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерство науки и образования Российской федерации совместно с Постоянным комитетом Союзного государства прорабатывают механизмы сокращения сроков согласования проектов союзных программ. И одним из вариантов упрощения данной процедуры может стать наделение Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства полномочиями по одобрению проектов концепций программ и принятию решений о разработке новых программ», – пояснил Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

Следует отметить, что в 2021 году белорусские и российские ученые выполняли четыре программы Союзного государства, среди которых «ДНК-идентификация», «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «Комбикорм-СГ» и «Интеграция-СГ». Сейчас в разработке находятся новые программы, в том числе в области производства мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства.

Всего в рамках Союзного государства, начиная с 2000 года, реализовано порядка 60 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции в таких направлениях как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и другие.
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