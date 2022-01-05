Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации согласовали и подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясной и молочной продукции на 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, прогнозные балансы содержат динамику показателей, характеризующих производство и торговлю Беларуси и России по указанным видам продукции.