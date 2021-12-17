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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
12:24 20.12.2021
Объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 1 января 2024 года. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
По его словам, в настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры.
"В соответствии с союзной программой, утвержденной интеграционным Декретом глав государств Беларуси и России 4 ноября, объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года. С этого момента начнет действовать механизм торговли между уполномоченными организациями наших стран", - сообщил министр.
С 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере, который предполагает сближение условий хозяйствования для участников рынка.
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