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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ УГЛУБЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


09:27 20.12.2021

Беларусь и Россия планируют активизировать двухстороннее научно-техническое и инновационное сотрудничество, прежде всего, в рамках реализации новых программ и проектов Союзного государства. Это было отмечено на заседании комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в ходе состоявшегося 17 декабря заседания стороны рассмотрели ряд вопросов, в том числе примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, типовые положения по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проект нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. К слову, действующее соглашение подписано в феврале 1996 года и, безусловно, требует актуализации. Предполагается, что Беларусь и Россия доработают проект нового соглашения и проведут процедуры внутригосударственного согласования в странах в первой половине 2022 года.

«В условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, появлении новых перспективных направлений в научно-техническом и инновационном сотрудничестве нам просто необходимо актуализировать наше соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Новый документ позволит нацелить ученых и специалистов на развитие прогрессивных и инновационных технологий как в Беларуси, так и в России», – подчеркнул Александр Шумилин.

7-ое заседание комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства прошло в Минске в режиме видеоконференции. В его работе приняли участие представители ГКНТ, Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Беларуси, Национального центра интеллектуальной собственности, ГУ «БелИСА», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и др.

Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства создана в 2017 году решением Совета министров Союзного государства. Она осуществляет координацию совместных исследований и разработок, формирует приоритетные направления научно-технологического и инновационного сотрудничества. Особое внимание в своей деятельности комиссия уделяет вопросам, связанным с реализацией научно-технических программ Союзного государства.

В 2021 году продолжается реализация четырех программ, среди которых «ДНК-идентификация», «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства», «Комбикорм-СГ» и «Интеграция-СГ». В разработке уже находится целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Это разработка и внедрение в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров.

Всего в рамках Союзного государства, начиная с 2000 года, реализовано порядка 60 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции в таких направлениях как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и другие.
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