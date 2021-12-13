Совместная коллегия Минздравов России и Беларуси состоялась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канала Минздрава Беларуси.

Участие в заседании приняли министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол Беларуси в России Владимир Семашко, начальник Главного управления контроля качества медпомощи, медэкспертиз, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Беларуси Ирина Киреева и другие.

Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медпомощи.

Михаил Мурашко поделился с белорусскими коллегами разработанным в глобальным планом действий по обеспечению безопасности пациентов на 2021-2030 годы.

Дмитрий Пиневич рассказал о формировании системы управления качеством медпомощи в Беларуси.

На заседании обсуждены вопросы взаимодействия между российским и белорусским научными центрами экспертиз.