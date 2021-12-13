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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СОВМЕСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНЗДРАВОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ
11:48 14.12.2021
Совместная коллегия Минздравов России и Беларуси состоялась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канала Минздрава Беларуси.
Участие в заседании приняли министры здравоохранения Михаил Мурашко и Дмитрий Пиневич, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол Беларуси в России Владимир Семашко, начальник Главного управления контроля качества медпомощи, медэкспертиз, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Беларуси Ирина Киреева и другие.
Основная тема коллегии – совершенствование системы контроля качества медпомощи.
Михаил Мурашко поделился с белорусскими коллегами разработанным в глобальным планом действий по обеспечению безопасности пациентов на 2021-2030 годы.
Дмитрий Пиневич рассказал о формировании системы управления качеством медпомощи в Беларуси.
На заседании обсуждены вопросы взаимодействия между российским и белорусским научными центрами экспертиз.
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