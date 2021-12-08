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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ И РФ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГАЗА
10:15 09.12.2021
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов обсудили вопросы сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, на состоявшейся 8 декабря 2021 года в Москве встрече «рассмотрены ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии».
Стороны также обсудили подходы по реализации союзной программы по созданию объединенного рынка газа.
Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества по формированию общих энергетических рынков в рамках ЕАЭС.
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