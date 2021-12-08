СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ И РФ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ЕДИНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГАЗА

10:15 09.12.2021 Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов обсудили вопросы сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединенного рынка электрической энергии. Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, на состоявшейся 8 декабря 2021 года в Москве встрече «рассмотрены ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии». Стороны также обсудили подходы по реализации союзной программы по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества по формированию общих энергетических рынков в рамках ЕАЭС.