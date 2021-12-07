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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ КОНКУРС ТЕХНОПАРКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


14:50 07.12.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет Союзного государства планируют провести конкурс технопарков для поддержки инновационного молодежного предпринимательства в Беларуси и России. Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании Форума проектов программ Союзного государства – Х Форуме вузов инженерно-технологического профиля России и Беларуси Председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, технопарк является ярким примером развития вузовской инфраструктуры коммерциализации знаний, поэтому идея провести конкурс является актуальной и своевременной.

«По итогам конкурса мы определим лучшие научно-технологические парки в наших странах, резидентам которых будет оказана поддержка по внедрению результатов научно-технической деятельности и освоению производства промышленной продукции, созданной, прежде всего, в рамках научно-технических программ Союзного государства», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в 2021 году ГКНТ совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков России и Постоянным комитетом Союзного государства создан единый реестр технопарков Союзного государства, в который на сегодняшний день вошли 28 ведущих субъектов инновационной инфраструктуры Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время создается портал геоинформационной системы «Единый реестр технопарков Союзного государства», который позволит потенциальным инвесторам выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов как в Беларуси, так и в России.
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