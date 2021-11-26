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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ЦЕНТРОБАНКИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ


18:29 26.11.2021

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия рассмотрены на очередном, пятьдесят четвертом, заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации, которое прошло 26 ноября 2021 года в Москве с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2021 году, обсудили главные принципы и важнейшие параметры Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Российской Федерации на 2022 год.

Кроме того, на заседании шла речь об организации деятельности рабочей группы по вопросам межбанковского двустороннего сотрудничества, сформированной из представителей центральных банков двух стран для регулярного взаимодействия в целях решения актуальных задач, в том числе в рамках реализации Союзных программ, утвержденных на Высшем Государственном Совете Союзного государства 4 ноября 2021 года.

Межбанковский валютный совет Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
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