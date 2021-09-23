Беларусь и Россия подготовят новое межправительственное двухстороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве. такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, действующее соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь подписано в 1996 году и, по мнению сторон, подлежит актуализации.

«Мы живем в быстроменяющемся мире, в мире высоких технологий и информации. Из-за пандемии Covid-19 и последовавших за ней потрясений в обществе многие инновации стали еще более востребованными. То, что сейчас является повседневным, не существовало в конце 1990-х годов. Поэтому необходимо формировать прогрессивное законодательство для того, чтобы следовать реалиям современности в эпоху цифровизации, где появляются новые тренды, тенденции и технологии, направленные на различные сферы жизни научного сообщества и граждан наших государств», – подчеркнул Александр Шумилин.

В ходе встречи обсуждались также вопросы реализации научно-технических программ Союзного государства, которые соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства. Речь идет о совместных проектах в области космоса, медицины и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, новых материалов и оборудования, аддитивных технологий и др.

По итогам встречи стороны договорились о проведении очередного заседания комиссии по формированию единого научно-технологического пространства до конца 2021 года.

В 2021 году реализуются следующие научно-технические программы Союзного государства:

Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства (2017 – 2021 гг.); Исполнитель от Беларуси: «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды». Исполнители от России: ФГБУ НПО «Тайфун», ФГБУ НИЦ «Планета», ФГБУ «ГГО» (Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных), ФГБУ «Гидрометцентр России»;

«ДНК-идентификация» – разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства (2017-2021 гг.); Исполнители от Беларуси: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Исполнители от России: Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН, Институт медицинской генетики ФАНО России, Медико-генетический научный центр ФАНО России, Институт цитологии и генетики ФАНО России, НИИ физико-химической медицины ФМБА России;

«Комбикорм-СГ» – разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных (2018-2021 гг.). Исполнитель от Беларуси: РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Исполнитель от России: АО «ВНИИКП»;

«Интеграция-СГ» – разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси (2020-2023 гг.). Исполнитель от Беларуси: УП «Геоинформационные системы». Исполнитель от России: НИИ КС.