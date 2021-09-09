РФ и Беларусь согласовали все 28 программ Союзного государства. Об этом заявил Владимир Путин на совместной с Лукашенко пресс-конференции по итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», - сказал Путин.

Кроме того, до 1 декабря 2023 года будет подписан документ «о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства». Он также заявил, что предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и договор о едином рынке электроэнергии.

По словам Путина, Россия и Беларусь переходят к единой промышленной политике и «доступу к госзакупкам и госзаказам». В согласованных документах также речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов.

В свою очередь Лукашенко заявил, что решение о единой валюте пока не принято, поскольку «проблема в том, где будет расположен эмиссионный центр».

Путин напомнил, что 10 сентября планируется одобрить принятые решения на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После этого они будут вынесены на утверждение высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, заседание которого планируется провести до конца года.