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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПУТИН ЗАЯВИЛ О СОГЛАСОВАНИИ С ЛУКАШЕНКО ВСЕХ ПРОГРАММ ИНТЕГРАЦИИ РФ И БЕЛАРУСИ
10:39 10.09.2021
РФ и Беларусь согласовали все 28 программ Союзного государства. Об этом заявил Владимир Путин на совместной с Лукашенко пресс-конференции по итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров.
«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», - сказал Путин.
Кроме того, до 1 декабря 2023 года будет подписан документ «о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства». Он также заявил, что предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и договор о едином рынке электроэнергии.
По словам Путина, Россия и Беларусь переходят к единой промышленной политике и «доступу к госзакупкам и госзаказам». В согласованных документах также речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов.
В свою очередь Лукашенко заявил, что решение о единой валюте пока не принято, поскольку «проблема в том, где будет расположен эмиссионный центр».
Путин напомнил, что 10 сентября планируется одобрить принятые решения на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. После этого они будут вынесены на утверждение высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, заседание которого планируется провести до конца года.
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