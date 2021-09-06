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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ РОССИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИНТЕГРАЦИЮ И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


09:09 07.09.2021

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совмина, Роман Головченко и Михаил Мишустин уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве.

"В развитие состоявшихся 19 августа в Чолпон-Ате в Кыргызской Республике белорусско-российских переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях", - отметили в пресс-службе.

Был также затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.
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