Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совмина, Роман Головченко и Михаил Мишустин уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве.

"В развитие состоявшихся 19 августа в Чолпон-Ате в Кыргызской Республике белорусско-российских переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях", - отметили в пресс-службе.

Был также затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.