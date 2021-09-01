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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЛУКАШЕНКО НЕ БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 9 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ
14:11 01.09.2021
На запланированной на 9 сентября встрече Лукашенко с Путным будут обсуждаться союзные интеграционные карты, но их подписание в этот день не планируется. Об этом заявил сам Лукашенко.
По его словам, если он с Путиным договорится, то тогда карты и союзные программы будут утверждаться правительствами двух стран.
"Прежде всего хочу подчеркнуть, сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее: мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - уточнил он.
"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко.
Заседание Высшего госсовета может состояться в октябре-ноябре.
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