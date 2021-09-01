ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ЛУКАШЕНКО НЕ БУДЕТ ПОДПИСЫВАТЬ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 9 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ


14:11 01.09.2021

На запланированной на 9 сентября встрече Лукашенко с Путным будут обсуждаться союзные интеграционные карты, но их подписание в этот день не планируется. Об этом заявил сам Лукашенко.

По его словам, если он с Путиным договорится, то тогда карты и союзные программы будут утверждаться правительствами двух стран.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее: мы больше трех лет назад, еще в Сочи, поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - уточнил он.

"Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - заявил Лукашенко.

Заседание Высшего госсовета может состояться в октябре-ноябре.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2021
валюта курс
EUR 2.9613
USD 2.5041
RUB 3.4174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 +0.0052
USD 2.5104 +0.0063
RUB 3.4328 +0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9600 2.9690
USD 2.5070 2.5140
RUB 3.4240 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 86.2500 86.6000
USD/RUB 73.1000 73.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте