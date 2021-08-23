СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЮ

09:44 24.08.2021 Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин 23 августа обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в разных областях. Как сообщает сайт правительства РФ, стороны уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Беларуси. Был также затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.