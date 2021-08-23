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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЮ
09:44 24.08.2021
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин 23 августа обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в разных областях.
Как сообщает сайт правительства РФ, стороны уделили особое внимание тематике углубления интеграции в Союзном государстве России и Беларуси.
Был также затронут график предстоящих контактов по правительственной линии.
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