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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСОВАЛИ ПАКЕТ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ


10:58 18.08.2021

Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Об этом 17 августа заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

"Уже почти три года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов", - рассказал Николай Снопков, слова которого приводятся на сайте правительства.

По его словам, в результате стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего госсовета Союзного государства об их одобрении.

Ранее, 9 августа, Лукашенко заявил, что в рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу.

Рассматривавшиеся ранее интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Всего их 28. И остался нерешенным один вопрос.

"Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим, у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании - у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. Рыночные условия.

"Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия", - отметил Лукашенко.

"Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с президентом (Путиным - прим.) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Думаю, если там россияне уж очень побоятся по газу сделать какой-то шаг по выравниванию условий, мы эти 28 союзных программ (карты были переработаны) примем. Это будет колоссальный шаг вперед", - заявил Лукашенко.
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