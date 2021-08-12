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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МИНПРИРОДЫ ПОДДЕРЖИТ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
11:28 13.08.2021
Молодые парламентарии создают экологическую карту Союзного государства. Проект реализуется с целью изучения экологического состояния приграничных регионов Беларуси и России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, на основе полученных данных планируется создать экологическую интерактивную карту с указанием показателей качества воздуха, наличия зеленых насаждений, развития инфраструктуры по сбору отходов и переработки вторичных ресурсов.
Ожидается, что проект обеспечит эффективное взаимодействие населения и коммунальных служб, привлечет внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды, будет способствовать формированию экологической культуры.
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