Молодые парламентарии создают экологическую карту Союзного государства. Проект реализуется с целью изучения экологического состояния приграничных регионов Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, на основе полученных данных планируется создать экологическую интерактивную карту с указанием показателей качества воздуха, наличия зеленых насаждений, развития инфраструктуры по сбору отходов и переработки вторичных ресурсов.

Ожидается, что проект обеспечит эффективное взаимодействие населения и коммунальных служб, привлечет внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды, будет способствовать формированию экологической культуры.