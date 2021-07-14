Беларусь и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Об этом сообщила в среду Наталья Эйсмонт по итогам состоявшихся 13 июля в Санкт-Петербурге переговоров Лукашенко и Путина.

"Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере", - сказала пресс-секретарь Лукашенко в видиокомментарии в Telegram-канале "Пул первого".

По ее словам, "найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси от того самого налогового маневра".

Эйсмонт также упомянула предстоящее осенью заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

"Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов, вполне возможно, будут закреплены именно там. Повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили", - сказа Эйсмонт.