ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ ПО ПРОГРАММАМ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


18:15 14.07.2021

Беларусь и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Об этом сообщила в среду Наталья Эйсмонт по итогам состоявшихся 13 июля в Санкт-Петербурге переговоров Лукашенко и Путина.

"Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере", - сказала пресс-секретарь Лукашенко в видиокомментарии в Telegram-канале "Пул первого".

По ее словам, "найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси от того самого налогового маневра".

Эйсмонт также упомянула предстоящее осенью заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

"Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов, вполне возможно, будут закреплены именно там. Повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили", - сказа Эйсмонт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2021
валюта курс
EUR 3.0422
USD 2.5663
RUB 3.4669
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0212 -0.021
USD 2.5613 -0.005
RUB 3.4578 -0.0091
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0160 3.0220
USD 2.5570 2.5620
RUB 3.4450 3.4560
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1820
EUR/RUB 87.3500 87.7500
USD/RUB 74.0500 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте