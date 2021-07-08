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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ОБЩИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ С 2024 ГОДА


19:06 08.07.2021

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич обсудили 8 июля на встрече в Москве взаимодействие двух стран в рамках формирования общих рынков Союзного государства с упором на электроэнергетическую сферу.

В настоящее время Союзная программа по формированию объединенного рынка электроэнергии подписана и утверждена правительствами обеих стран, отметил Николай Шульгинов.

«В соответствии с программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере», - добавил глава Минэнерго России.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, в ходе встречи без внимания не остались и общие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Стороны «подчеркнули последовательное развитие и высокий потенциал двустороннего взаимодействия стран по всем направлениям».
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