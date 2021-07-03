В Пскове открылся «Летний университет» – масштабный проект Союзного государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, 675 студентов из Беларуси пройдут дополнительное обучение в российских вузах по своим специальностям. Для них разработали уникальные программы.

Проект официально стартовал в Пскове, куда приехало наибольшее количество белорусских студентов – 150. Всего студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казане.

Студентов будут обучать по 19 специальностям – от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Отдельные программы также посвящены истории, филологии, сельскому хозяйству, биоинженерии и медицине.

«Летний университет» предоставит белорусским студентам возможность дополнительной углубленной подготовки по своим направлениям. Кроме того, они смогут обрести новые знакомства и полезный опыт.

Миссией проекта выступает формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки. По мнению организаторов, проект поможет белорусской молодежи узнать больше об образовании в России и бесплатно получить новые навыки и компетенции, что должно стать шагом к формированию единого образовательного пространства Союзного государства.

В каждом университете занятия будут вести ведущие преподаватели и приглашенные эксперты. Все участники пройдут обучение по программе «Социальное проектирование», чтобы приобрести лидерские качества, навыки проект-менеджмента и работы в команде. Разработанные во время обучения социальные проекты студенты смогут реализовать в новом учебном году.

Впереди участников ожидает две недели учебы и досуга. Белорусским студентам, помимо обучения, оплачивают проезд, проживание, питание, отдых и экскурсии. Организаторы также взяли на себя расходы на страховые полисы и ПЦР-тесты.

Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Координатором проекта выступил Псковский государственный университет.