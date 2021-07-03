|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БОЛЕЕ 650 БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ ПРИНЯЛИ ВУЗЫ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА
13:10 05.07.2021
В Пскове открылся «Летний университет» – масштабный проект Союзного государства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, 675 студентов из Беларуси пройдут дополнительное обучение в российских вузах по своим специальностям. Для них разработали уникальные программы.
Проект официально стартовал в Пскове, куда приехало наибольшее количество белорусских студентов – 150. Всего студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казане.
Студентов будут обучать по 19 специальностям – от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Отдельные программы также посвящены истории, филологии, сельскому хозяйству, биоинженерии и медицине.
«Летний университет» предоставит белорусским студентам возможность дополнительной углубленной подготовки по своим направлениям. Кроме того, они смогут обрести новые знакомства и полезный опыт.
Миссией проекта выступает формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки. По мнению организаторов, проект поможет белорусской молодежи узнать больше об образовании в России и бесплатно получить новые навыки и компетенции, что должно стать шагом к формированию единого образовательного пространства Союзного государства.
В каждом университете занятия будут вести ведущие преподаватели и приглашенные эксперты. Все участники пройдут обучение по программе «Социальное проектирование», чтобы приобрести лидерские качества, навыки проект-менеджмента и работы в команде. Разработанные во время обучения социальные проекты студенты смогут реализовать в новом учебном году.
Впереди участников ожидает две недели учебы и досуга. Белорусским студентам, помимо обучения, оплачивают проезд, проживание, питание, отдых и экскурсии. Организаторы также взяли на себя расходы на страховые полисы и ПЦР-тесты.
Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Координатором проекта выступил Псковский государственный университет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2021
Курсы в банках
на 05.07.2021
Конвертация в банках
на 05.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте