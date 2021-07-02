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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОСТАЛОСЬ СОГЛАСОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В ПРОГРАММАХ ПО ИНТЕГРАЦИИ - ГОЛОВЧЕНКО
10:15 05.07.2021
Беларуси и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов… Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», - сказал Головченко.
По его словам, «от этого выиграют все, а в первую очередь - белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями».
Кроме того, в Беларуси и России поймут, как «совместно развивать промышленность, сельское хозяйство», «чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций».
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