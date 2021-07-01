Организации Беларуси заинтересованы участвовать в российских проектах по газификации.

Об этом заявил 1 июля 2021 г. генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко на VIII Форуме регионов Беларуси и России.

Как сообщает сайт Минэнерго Беларуси, 1 июня Государственная Дума Федерального Собрания России приняла изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации.

«Документ станет мощным стимулом для широкой организации в регионах России работ по подключению жилищного фонда к газовым сетям. Белорусские организации могли бы принять активное участие в реализации таких проектов, в том числе предложить свои услуги по проектированию, строительству, поставке оборудования», - отметил Алексей Кушнаренко.

За последние годы Беларусь существенно продвинулась в вопросах газификации населенных пунктов, подчеркнул генеральный директор ГПО «Белтопгаз». Реализованы масштабные проекты и на сегодняшний день в стране газифицированы природным газом все 115 городов, 118 районных центров и 3400 сельских населенных пунктов, 3 млн квартир и индивидуальных жилых домов. Партнерство с российскими коллегами в данной сфере может стать одной из сфер взаимного интереса, добавил он.

Еще одно перспективное направление взаимодействия – торфяная промышленность. Беларусь и Россия обладают значительными запасами торфа.

«Его добыча и вовлечение в топливно-энергетический баланс – это вклад в укрепление энергетической безопасности наших стран», - сказал Алексей Кушнаренко.

В Беларуси создана хорошая научная база, разработаны современные технологии для производства широкого ассортимента торфяной продукции. Положительный опыт сотрудничества с Россией уже есть: из Беларуси торфяная продукция поставляется в 19 российских регионов, научно-техническое сотрудничество в данной отрасли развивается с Тюменской, Свердловской и Ленинградской областями. В 2015 году реализован совместный белорусско-российский проект по созданию модульного автоматизированного комплекса по производству топливных брикетов.

«Считаем перспективным направлением реализацию проектов по изготовлению органических и органоминеральных удобрений из торфа. Благодаря модернизации отрасли, белорусские предприятия располагают мощным производственным потенциалом в торфяной сфере. Налажено производство всей линейки машин и оборудования для добычи и переработки торфа. В случае заинтересованности российской стороны готовы предложить возможные варианты сотрудничества», - добавил генеральный дироектор ГПО «Бетопгаз».