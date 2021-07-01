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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ИМПОРТА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
09:26 02.07.2021
Министр экономики Беларуси Александр Червяков предложил провести инвентаризацию импорта, поступающего на территорию Союзного государства. Предложение было озвучено 1 июля 2021 г. на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации».
По его словам, необходимо создавать новые производства и предприятия на основе импортозамещения. Это особо актуально в условиях санкций со стороны ЕС.
«Для этого потребуется провести инвентаризацию импорта, поступающего на территорию Союзного государства, и определить, какие из товаров мы можем производить в рамках действующих производств, а по каким создать новые предприятия. Такую задачу необходимо поставить нашим научным экономическим институтам», - пояснил министр экономики механизм действий.
Конечной целью такой работы он видит формирование интеграционных проектов, в которые могли бы включаться как белорусский, так и российский бизнес.
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