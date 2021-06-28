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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


12:57 29.06.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет Союзного государства работают над созданием IT-платформы для единого реестра технопарков Союзного государства с последующей разработкой системы хранения, систематизации, анализа и графической визуализации данных. Об этом сообщил сегодня на секции «Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства» VIII Форума регионов Беларуси и России председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, внедрение такой системы в рамках Союзного государства позволит потенциальным инвесторам выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов как в Беларуси, так и России.

«Мы уделяем большое внимание поддержке инновационного предпринимательства и развитию инновационной инфраструктуры. Сегодня в Беларуси создана сеть из 18 технопарков, которые охватывают все регионы нашей страны и являются центрами притяжения новых производств и разработок. Поэтому сотрудничество на региональном уровне с Российской Федераций по данному направлению имеет большой потенциал», – подчеркнул Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ также отметил, что в рамках Союзного государства и формирования единого научно-технологического пространства Беларусь и Россия реализовали более 50 совместных программ, в том числе в области космических технологий, микроэлектроники, информационных технологий, машиностроения, медицины. Начиная с 2015 года белорусские и российские ученые выполнили 13 программ Союзного государства, в этом году – еще три.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, одними из первых научно-технических программ Союзного государства стали программы в сфере информационно-коммуникационных технологий – в 2000 году начата разработка нового поколения суперкомпьютеров семейства СКИФ (Суперкомпьютерная инициатива Феникс). По итогам выполнения программы был создан суперкомпьютер производительностью 2 Тфлопс, который на тот момент входил в топ-100 самых высокопроизводительных компьютеров в мире. Продолжением исследований стали программы СКИФ под шифрами «Триада», «Грид» и «Недра». На базе семейства суперкомпьютеров создан центр коллективного пользования в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. В БГУ, Гродненском государственном университете также имеются суперкомпьютеры. Аналогичные центры функционируют в Москве и других регионах России.

Наиболее эффективно внедряются современные цифровые технологии в союзных программах в космической области. Уже реализовано шесть таких программ. Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами, белорусским специалистам удалось создать космическую группировку спутников (российский «Канопус-В» и белорусский космический аппарат), а также создать системы дистанционного зондирования земли. Управление и прием информации у спутников взаимозаменяемые: в случаях сбоя в работе одного из аппаратов белорусы смогут управлять «Канопусом», а россияне – белорусским спутником. В результате в Беларуси развивается новая отрасль – космические технологии.

В настоящее время выполняется еще одна программа Союзного государства в области космоса – «Интеграция-СГ», целью которой является повышение эффективности обработки данных дистанционного зондирования Земли и предоставление результатов пользователям Беларуси и России. Государственными заказчиками выступают Национальная академия наук Беларуси и Государственная корпорация «Роскосмос».

В прошлом году завершена еще одна знаковая научно-техническая программа Союзного государства «Автоэлектроника» – разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения. Результаты программы использованы при создании роботизированных беспилотных карьерных самосвалов БелАЗ, которые уже работают на карьерах Сибирской угольной энергетической компании. Освоение и внедрение в производство передовых инновационных решений, разработанных в рамка программы, позволит придать дополнительное ускорение развитию автомобильной и радиоэлектронной промышленности Беларуси и России.

Сейчас в разработке находится целый ряд новых проектов концепций программ, шесть из которых – в высокой степени готовности. Эти программы соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства и позволят в дальнейшем разработать современные технологии обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам (программа «Преодоление») и новые медицинские клеточные продукты (программа «Союзбиомембраны»). Также в планах создание технологий, материалов и оборудования для 3D-печати (программа «Аддитивность»), разработка комплекса на основе сверхпроводящих резонаторов (программа «Ускоритель-СПР») и инновационных технологий развития фотонной компонентной базы Союзного государства (программа «Компонент Ф»), также в финальной стадии согласования проекта концепции новая программа в области космоса – «Комплекс-СГ».
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