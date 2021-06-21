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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ И КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ОСТАТКИ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В БАНКАХ
10:45 22.06.2021
Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля Беларуси предложили размещать свободные остатки средств бюджета Союзного государства за прошлые годы на банковских депозитах. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год.
«По мнению Счетной палаты и Комитета госконтроля, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о размещении временно свободных остатков средств бюджета Союзного государства на банковские депозиты. Положительная практика существует на территории Республики Беларусь», - говорится в заключении.
В нем также отмечается, что на 1 января 2022 года расчетная сумма предполагаемых свободных остатков составит 200,3 млн российских рублей. В случае размещения свободных остатков на банковский депозит размер дохода за год может составить более 8 млн рублей.
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