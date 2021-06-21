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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ОБЪЕМ НЕИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ВЫРОС ДО 391,7 МЛН РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ


09:23 22.06.2021

Объем неисполнения бюджета Союзного государства в 2020 году составил 391,7 млн российских рублей, что в 3,5 раза выше чем в 2019 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты Российской Федерации и Комитета государственного контроля Беларуси на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год.

«Общий объем неиспользованных ассигнований 391 млн 722,6 тыс. рублей почти в 3,5 раза превышает значение аналогичного показателя за 2019 год 112 млн 847,6 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Неисполнение бюджета, как отмечается в заключении, в основном связано с экономией бюджетных средств, которая образовалась в условиях ограничительных мер, принятых Россией и Беларусью по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Счетная палата также выявила нарушения требований нормативных правовых актов Союзного государства, регулирующих бюджетный процесс. Не урегулированы вопросы закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета СГ и единой системы учета имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства.

«Часть выявленных нарушений обусловлена несовершенством нормативной правовой базы Союзного государства. Отсутствует корреляция между отдельными нормами. Только в 2020 году это привело к нарушениям на общую сумму свыше 1 млрд рублей», - говорится в заключении.
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