СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

09:43 17.06.2021 Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко по телефону обсудили углубление интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. «Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной областях. Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по углублению интеграции в Союзном государстве», - говорится в сообщении.