ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ


09:43 17.06.2021

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко по телефону обсудили углубление интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной областях. Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по углублению интеграции в Союзном государстве», - говорится в сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
валюта курс
EUR 3.0262
USD 2.4954
RUB 3.4673
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0262 +0.0089
USD 2.4954 +0.0088
RUB 3.4673 +0.0053
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0100 3.0190
USD 2.5020 2.5110
RUB 3.4410 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2050
EUR/RUB 86.9500 87.5000
USD/RUB 72.3000 72.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте