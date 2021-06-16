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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ
09:43 17.06.2021
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Беларуси Роман Головченко по телефону обсудили углубление интеграции в Союзном государстве. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной областях. Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по углублению интеграции в Союзном государстве», - говорится в сообщении.
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