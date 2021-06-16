Парламентарии Беларуси и России обсудили возможность распространения действия договоров ОСАГО на всю территорию Союзного государства. Эта тема стала одной из ключевых на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Как сообщает сайт российской Госдумы, в настоящее время в Беларуси и России действуют разные системы ОСАГО. Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого. При выезде за пределы государства регистрации транспортного средства его владелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Беларуси – минимум на 15 дней, в России – от 5 дней).

В связи с этим комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту было поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с целью унификации законодательства Беларуси и Российской Федерации в данной сфере.