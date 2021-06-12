Коллегии Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России рассмотрели итоги проверки отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, подтверждена достоверность данных отчета по доходам и расходам. Заключение контрольных органов направлено в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Отмечено, что в 2020 году доходы бюджета Союзного государства исполнены в объеме 5,5 млрд российских рублей, или 100,1% планируемого показателя.

Исполнение по расходам бюджета составило 5,1 млрд рублей (92,9% плановых назначений). Это объясняется в основном экономией бюджетных средств, которая образовалась в условиях ограничительных мер, принятых в Беларуси и России по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Только по двум разделам («Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия» и «Сельское хозяйство и рыболовство») расходы исполнены в предусмотренном объеме (100%).

Анализ утвержденной структуры расходов бюджета Союзного государства за 2014-2020 годы показал, что их основной удельный вес приходится на реализацию программ Союзного государства (61,6%).

В 2020 году была предусмотрена реализация 12 программ, двух проектов и 25 мероприятий Союзного государства.

Кассовое исполнение расходов по программам составило 3,3 млрд рублей, или 98% плановых назначений. Только по одной программе бюджетные назначения исполнены в полном объеме («Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства»).

Расходы на реализацию двух проектов Союзного государства (на территории России – «Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области», на территории Беларуси – «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой») составили 110,2 млн. рублей, или 92,6% плановых назначений.

Кассовое исполнение расходов на реализацию 15 из 25 предусмотренных мероприятий составило 1 млрд рублей, или 79,7% плановых назначений. В полном объеме исполнены расходы по шести мероприятиям.

Отмечается снижение размера остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет: за 2020 год он снизился в 1,4 раза до 549,6 млн рублей (на уровне размера остатков средств на конец 2011 года). Эти деньги направлены на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства.

Участники заседания коллегий Комитета госконтроля и Счетной палаты также обсудили нарушения и недостатки, выявленные при проведении проверки.