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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА СОСТОЯЛОСЬ В БРЕСТЕ
09:12 21.05.2021
В Бресте 20 мая состоялось 54-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, участники мероприятия обсудили вопросы, среди которых обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства, гармонизация нормативных правовых актов государств-участников договора о создании Союзного государства в области пограничной политики, а также аспекты, связанные с научным обеспечением оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Беларуси и пограничных органов федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Еще одним важным вопросом коллегии стало рассмотрение проекта концепции программы «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023-2027 годов.
Основной целью программы является реализация основных положений пограничной политики, а также укрепление пограничной безопасности Беларуси и России путем выполнения мероприятий, направленных на нейтрализацию основных угроз безопасности и интересам Союзного государства.
В числе основных задач программы – защиты интересов государств-участников, направленных на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства, создание условий, обеспечивающих противодействие терроризму, международному наркобизнесу, перемещению товаров, временно ограниченных к ввозу на территорию Союзного государства, расхищению природных ресурсов, незаконной миграции и другим угрозам безопасности и интересам государств-участников в пограничном пространстве.
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