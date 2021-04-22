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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СОГЛАСОВАЛИ 26-27 ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО ИНТЕГРАЦИИ
10:06 23.04.2021
Беларусь и Россия согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, осталось еще 2-3 серьезные программы, в том числе по налогообложению. Об этом заявил Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным в Москве.
«Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт - прим.). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение - известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он напомнил, что они с Путиным в конце прошлого года наметили программу совместных действий.
«Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю: Михаил Владимирович (премьер-министр России Михаил Мишустин) приехал, выступил, как академик. У него получилось очень мощно, рассказал об экономике, финансах, налогообложении, налоговом администрировании, об эффективности системы налогообложения. Я потом скажу, мы пришли к определенному совместному выводу», - рассказал Лукашенко, комментируя визит Мишустина в Минск 16 апреля.
Лукашенко отметил, что летом запланирован Форум регионов Беларуси и России, который в этом году будет принимать Московская область.
«А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», - сказал Лукашенко.
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