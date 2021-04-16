Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил 16 апреля 2021 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе.

"Тема интеграции в экономической сфере - приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов. Эти вопросы сложные, чувствительные, но и обходить их бессмысленно, потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект", - сказал премьер-министр Беларуси, которого цитирует сайт правительства.

"Мы в начале 2021 года видим очень обнадеживающую тенденцию к восстановлению объема двустороннего товарооборота. Темп роста белорусского товарного экспорта в Россию по итогам января-февраля составил около 105%, а российского в Беларусь - почти 125%", - отметил Роман Головченко.

В свою очередь Михаил Мишустин сообщил, что в ходе его визита в Минск планируется подписать соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями Беларуси и РФ.

По данным Национального статистического комитета, оборот белорусско-российской внешней торговли товарами и услугами в январе-феврале 2021 года составил $5,3 млрд, увеличившись к уровню аналогичного периода 2020 года на 11,9%. Экспорт товаров и услуг в Россию составил $2,3 млрд (рост на 2%).