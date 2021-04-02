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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВСТРЕТЯТСЯ В АПРЕЛЕ
09:16 05.04.2021
Премьер-министры России и Беларуси планируют провести встречу в апреле текущего года. Об этом 2 апреля 2021 года заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Он подчеркнул, что по поручению президентов Беларуси и России правительства обеих стран вышли на иной уровень взаимопонимания и взаимодействия.
Дмитрий Мезенцев отметил успешность продвижения белорусско-российского диалога по экономической интеграции, а также заявил о недопустимости, чтобы этот диалог был неравноправным или асимметричным.
"Дело здесь не в масштабе национальных экономик или в численности населения. Дело в том, что экономическая интеграция может быть результатом равного учета возможностей интересов и запросов друг друга. Убежден, что так и будет. Верим и в то, что предстоящие переговоры глав правительств в этом месяце подтвердят дальнейшее движение вперед", - сказал Дмитрий Мезенцев.
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