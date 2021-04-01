Беларусь предлагает подготовить молодежную научно-техническую программу Союзного государства. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, такая программа может быть создана под эгидой Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси и БРСМ. Кроме того, для лучшего понимания процессов финансовой поддержки проектов предлагается включить две-три кандидатуры из числа молодых исследователей в состав комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

«В рамках Союзного государства мы стремимся создать эффективную экосистему, в которой все участники смогли бы повышать свою квалификацию, проводить совместные исследования, выигрывать гранты и обмениваться идеями. Тем не менее, нам необходимо прилагать все усилия, чтобы помочь молодым исследователям четко увидеть траекторию развития и предложить лучшие условия для полной реализации творческого, научного, человеческого и инновационного потенциала молодых людей. Потому что эффективная реализация научного и инновационного потенциала молодых ученых это один из критериев успешного национального развития наших государств», – сказал Александр Шумилин.

Он также сообщил, что в настоящее время Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обсуждают перспективы предоставления грантов молодым ученым для прохождения стажировок в самых престижных вузах и академических научно-исследовательских институтах России и Беларуси.