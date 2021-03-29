30 марта 2021 года в Москве состоится совместное заседание Президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, участники заседания рассмотрят целый ряд вопросов. Среди них – важнейшие результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализация программ Союзного государства, перспективные проекты программ.

31 марта 2021 года состоится визит делегации НАН Беларуси во главе с председателем президиума Владимиром Гусаковым в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», где пройдут переговоры с руководством центра о расширении взаимовыгодного сотрудничества, а также возможности реализации крупных совместных проектов.

1-2 апреля 2021 года руководители научных организаций Академии наук примут участие в рабочих совещаниях экспертных групп НАН Беларуси и НИЦ «Курчатовский институт» по направлениям деятельности в областях, представляющих взаимный интерес.