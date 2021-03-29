|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМОВ НАН БЕЛАРУСИ И РАН СОСТОИТСЯ 30 МАРТА В МОСКВЕ
09:16 30.03.2021
30 марта 2021 года в Москве состоится совместное заседание Президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, участники заседания рассмотрят целый ряд вопросов. Среди них – важнейшие результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализация программ Союзного государства, перспективные проекты программ.
31 марта 2021 года состоится визит делегации НАН Беларуси во главе с председателем президиума Владимиром Гусаковым в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», где пройдут переговоры с руководством центра о расширении взаимовыгодного сотрудничества, а также возможности реализации крупных совместных проектов.
1-2 апреля 2021 года руководители научных организаций Академии наук примут участие в рабочих совещаниях экспертных групп НАН Беларуси и НИЦ «Курчатовский институт» по направлениям деятельности в областях, представляющих взаимный интерес.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте