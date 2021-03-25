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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ СПУТНИК
11:17 26.03.2021
Ученые Беларуси и России разрабатывают новый совместный спутник. Об этом журналистам сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой.
"Эскизный проект подготовлен. В процессе работы над ним проверялись возможности реализации технических решений, были уточнены технические характеристики аппарата. Сейчас выполняется разработка конструкторской документации", - рассказал ученый.
У действующего Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли разрешение 2 м. "Новый спутник будет иметь разрешение 0,35 м, то есть степень детализации будет гораздо выше. Целевую аппаратуру будет изготавливать белорусский "Пеленг", а саму платформу, обеспечение запуска берет на себя Россия. Примерно третья часть и по объему, и по финансам - белорусская, две трети - российские", - проинформировал Сергей Золотой.
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